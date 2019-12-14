İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı

Metal sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Tofaş’ın ardından Oyak Renault Fabrikası işçileri de ayaklandı.

Metal sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Tofaş'ın ardından Oyak Renault Fabrikası işçileri de ayaklandı.


Türk Metal Sendikası'nın düzenlendiği eylemde Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) uzlaşmaz tutumu protesto edildi.


Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ile ilgili, "Üyelerimizin beklentisini karşılayan, "Allah sendikamızdan razı olsun" diyebileceği bir sözleşme imzalayacağız" şeklinde konuştu.


Görüşmelerden uzun süredir olumlu bir sonuç alınamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.