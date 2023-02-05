Simge Bursalıları coşturdu

Sempatikliği ile dikkat çeken güzel şarkıcı, performansıyla büyük beğeni topladı.

Simge Sağın, Bursa'da sevenleriyle buluştu. Geceye 'Ben Bazen' isimli şarkısıyla başlayan güzel şarkıcı, liste başı çalışmalarından 'Öpücem' ve 'Miş Miş' ile enerjiyi daha ilk anlardan arttırdı. İki bölümden oluşan konserinde iddialı elbisesi ile sevenlerinin karşısına çıkan Simge, 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının performansıyla da gönüllere dokundu. Bursalılara hem keyifli hem de hüzünlü anlar yaşatan Simge, sahnesiyle beğeni topladı.

Unutulmaz anlar yaşattı

Sahnedeki sempatik tavırları ile dikkat çeken Simge, şarkı aralarında sık sık dinleyiciler ile sohbet ederek, geceyi renklendirdi. Özellikle konserin ikinci bölümünde dinleyicilerin yanına giderek şarkılarını söyleyen Simge'ye Bursalılar da yoğun ilgi gösterdi. Şarkılarıyla hep birlikte keyiflenen ve hep bir ağızdan eşlik eden sevenleri, unutulmaz bir gece yaşadı.

Gecenin sonuna doğru enerjiyi giderek arttıran Simge, ‘Beni Benden', ‘Telefon' gibi unutulmaz şarkıları da seslendirirken, son bölümde ise doyasıya dans ettirdi. ‘Onu Alma Beni Al' adlı yüksek ritimli ve eğlenceli şarkıda vokalistleriyle birlikte sahnede halay çeken Simge, küçüklüğünden beri çok severek dinlediği ‘Rakkas' ile gecenin finalini gerçekleştirdi. Bursalılara yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Simge, burada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.