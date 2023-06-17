Şimşeğin su ile buluştuğu o an fotoğraflanıp ölümsüzleştirildi

Bursa'da şimşeklerin gökyüzündeki dansı saniye saniye kaydedilirken, şimşeğin Mudanya ilçesinde denizle buluştuğu o an fotoğraflanıp ölümsüzleştirildi.

Bursa'da Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da yağmur öncesi şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin şehir ve ilçelerden bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Şimşeklerin denizle buluştuğu o an

Mudanya'da saat 23.00 itibarıyla deniz üzerinde çakan şimşekler geceyi ve denizi aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşeklerin denizin üzerinde suyla buluştuğu o anlar fotoğraflanıp ölümsüzleştirildi. Güzel görüntüler akıllarda seyrine doyum olmayan manzaralar bıraktı. Mudanya'da hava sıcaklığı 24 derece ölçülürken, nem ise yüzde 80 olarak belirlendi. Bursa ve Mudanya'da YKS sınavının yapıldığı Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili oluyor.