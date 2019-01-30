Sinan Serter kolluk kuvvetlerine kendisi teslim olmuş

Bursa Uludağ'da oğlunun yanında gözaltına alındığı iddia edilen Sinan Serter'in kolluk kuvvetlerine kendisinin teslim olduğu belirtildi.

Özlem Yıldız'ın 2013 yılında boşandığı oğlunun babası Sinan Serter'in Uludağ'da çocukları Demir'in yanında gözaltına alındığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Olayı haber alan Özlem Yıldız da oğlunu yalnız bırakmamak için Uludağ'a geldi. Olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Jandarma kaynaklarından alınan bilgiye göre; olay şu şekilde gelişti:

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Ocak 2019 tarihinde Uludağ Oteller bölgesinde yapılan kontrollerde Sinan Serter'in yakalama kararının olduğu tespit edildi. Sinan Serter'in bulunduğu otele intikal eden ekipler, Serter'in bulunamaması üzerine otel yetkililerine kendisinin Jandarma Karakol Komutanlığına gelmesi rica edildi. Haberi alan Sinan Serter Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına tek başına gelerek yakalama kararı olduğunu, gerekli işlemlerin yapılacağını öğrendi. Bu arada Sinan Serter çocuğunun da otelde olduğunu, yakınlarına teslim etmek istediğini beyan söyledi. Bunun üzerine Serter'e konakladığı otele kadar eşlik eden jandarma ekipleri, Demir'i de ailesine teslim etti. Sinan Serter bu hassas davranıştan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serter'e oğlu Demir'in yanında gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.

Özlem Yıldız Bursa Adliyesinde görüştü

Alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince Bursa Adliyesine getirilen ünlü iş adamı Sinan Serter'i eski eşi Özlem Yıldız adliyede yalnız bırakmadı. Haberi alan Özlem Yıldız, İstanbul'dan Bursa'ya gelerek önce oğlu Demir'i aldı ardından Bursa Adliyesine koştu. Eski eşini yalnız bırakmayan ve gelişmeleri bizzat yerinde takip eden Yıldız, daha sonra oğlu Demir'le birlikte Uludağ'a döndü.