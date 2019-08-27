Sinanbey Mahallesi'nde otopark hizmete girdi

İnegöl Belediyesi, Sinanbey Mahallesi Gonca Sokak'ta 20 araçlık mahalle otoparkını hizmete açtı.

Şehrin her yanında vatandaşların talepleri ile şekillenen projelere imza atan İnegöl Belediyesi, sürdürülebilir trafik açısından şehrin önemli noktalarına otoparklar yapmaya devam ediyor. Geçen hafta Akhisar Mahallesi Emir Sokak'ta 82 araçlık otopark alanının açılışmasının ardından bugün Sinanbey Mahallesi Gonca Sokak'ta 20 araçlık otopark devreye girdi. Sinanbey Mahallesi'nde 600 metrekare alanda yapılan çalışmada, otopark alanı, ağaçlık alan ve sert zemin tretuvar alanında düzenleme yapıldı. Yapılan kentsel düzenlemenin ardından çalışması tamamlanan alan vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Hep söylüyoruz, küçük dokunuşlarla büyük farklar oluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla biz var olan alanın daha kullanışlı olması adına, burada vatandaşlarımızın arabalarını düzenli ve doğru bir şekilde park edebilmelerini sağlayabilmek için düzenleme yapmış olduk. Bununda aslında hep birlikte mutluluğunu yaşamış oluyoruz. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizin de iyi günlerde kullanmalarını diliyorum” dedi.