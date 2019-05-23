Sınav kaygısı başarısızlığa sebep olabilir

Hayatlarının merkezine sadece sınavları koyan öğrencilerin başarılı olmakta zorlanabileceğini belirten Psikolog Dilara Kazancı, bu düşünce biçiminin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ‘Sınav Kaygısı' konulu seminer veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Psikoloğu Dilara Kazancı, hem öğrencilere hem de öğretmenlerine önemli uyarılarda bulundu. Öğrenci psikolojisinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Dilara Kazancı, “Bazı öğrenciler, sınavlardaki başarılarını kendilerine olan saygıyla eşdeğer görüyor. Bu, doğru değil. Sınavlarda ölçülerin kişilik değeriniz olmayıp bilgi düzeyiniz olduğunu kabullenmeniz gerekir. Bu düşünce biçiminiz, problemleri çözmek konusunda size yardımcı olmadığı gibi endişelerinizi arttırıp elinizi kolunuzu da bağlayabilir. Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden ayırırsanız bu tutumunuz, problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkân verir. Dolayısıyla başarınızı olumlu yönde etkiler” diye konuştu.

Yoğun çabalar sonucu girilen sınavlardaki başarı ya da başarısızlık durumunun öğrenci açısından gelecekteki mutluluk ve başarıların tek ölçüsü olarak görülmesinin psikolojik sıkıntıları beraberinde getireceğinin altını da çizen Psikolog Kazancı, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sınavı hayatın merkezine alan yaklaşım biçiminin sonucu olarak sınavların güvenliğiniz ve amaçlarınıza ulaşmanız konusunda engel olduğunu düşünürsünüz. Bu düşünceler bilginizi yeterince ortaya koymanızı güçleştirir ve başarınızı tehdit eder. Bu sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız. Tüm bunlar, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkân verir. Sınavda başarılı olmanızı sağlayacak olan hazırlanma tekniklerinizi öğrenirseniz kendinize güveniniz artacak, endişelerinizi kontrol etmek için önemli bir adım atmış olursunuz. Keza bedensel tepkilerinizi kontrol etmeyi başarmanız, zihinsel olarak hem hazırlığınızı, hem de sınavda bildiklerinizi ortaya koymanızı kolaylaştıracaktır. Yine heyecanınızı kontrol etmeniz, zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı zor olmaktan çıkarıp başarıyı beraberinde getirecektir."