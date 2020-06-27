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Sınava geç kalan öğrencileri dakikalar kala zabıta yetiştirdi

Bu hafta sonu yapılan Yüksek öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrencilerin yardımına Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti.

Bu hafta sonu yapılan Yüksek öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencilerin yardımına Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti.


Sınava girmek için durakta otobüs bekleyen bir grup öğrencinin endişeli bakışlarını fark eden Mustafakemalpaşa Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, adeta zamanla yarışarak adayları sınava girecekleri okula taşıdı. Zabıta ekiplerinin yardımıyla birçok öğrenci, sınava geç kalmaktan kurtuldu.


Eğitime verdiği desteklerin yanı sıra, gençlerin geleceklerini belirleyecek olan en önemli sınavlardan bir tanesinin gerçekleştirildiği günde de öğrencileri yalnız bırakmayan Mustafakemalpaşa Belediyesi sınava giren adayların sorunsuz ve sağlıklı bir sınav süreci geçirmesi için seferber oldu. Zabıta ekiplerinin bu davranışı öğrenciler ve veliler tarafından büyük takdir topladı.



'Başkan Kanar teşekkür etti'


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, zabıta ekiplerimiz bugün alkışı hak eden bir davranış örneği sergileyerek gençlerimizin geleceğini belirleyen önemli sınavlarından birine yetişmeleri için zamanla yarıştılar. Ekiplerimizin dikkatinden kaçmayan bu durum karşısında sınava geç kalmaktan kurtulan öğrencilerimize başarılar diliyor yardıma koşan zabıta ekiplerime de teşekkür ediyorum" dedi.

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