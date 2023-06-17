Sınava geç kaldı, gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) geç kalan öğrenci gözyaşlarını tutamadı. Bir diğer üniversite öğrenci adayı ise içeri girebilmek için okul kapısından görevlilere seslense de sonuç alamadı.

Öğrencilerin geleceklerini belirleyecek YKS sınavına yetişmek için verdikleri sınav kameralara yansıdı.

Türkiye genelinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencilerin 2 günlük maratonu başladı. Sınavda istedikleri üniversite ve bölümleri kazanmak isteyen öğrenciler Bursa'da sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. İlk oturumda sınav salonuna giriş saati 10.00'a dakikalar kala okullara yetişmek isteyen öğrencilerin de koşuşturmaları kameralara yansıdı. Bir öğrenci taksicinin yanlış okula getirdiğini iddia ederek sınava giremediği için gözyaşlarını tutamadı. Sınava girmek isteyen bir diğer vatandaş ise kimliğini unuttuğu için sınava geç kaldığını ifade ederek, okul kapısından güvenlik görevlilerine bağırsa da sonuç alamadı. Bursa genelinde sınav saatine 1 saat kala yollara dökülen bir çok öğrenci ve veli sıkışan trafik yüzünden gidecekleri okullara zamanında varamadı. Çok sayıda öğrenci kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetişebildi.

Yanında cep telefonu getiren bazı öğrenciler telefonları sınav salonlarına alınmayınca telefonlarını sınav süresince emanet bırakabilecek birilerini aradı. Son anlarda telefonu yüzünden içeriye giremeyen bir genç telefonunu taksi durağına bırakıp son saniyelerde sınava yetişti. Çok sayıda öğrenci ise sınava gireceği okula bir kaç gün öncesinden gidip tespit etmediği için okulları karıştırdı. Atatürk Anadolu Lisesi yerine Cumhuriyet Anadolu lisesi ve Bursa Anadolu Lisesine gelen öğrenciler geldikleri okulların yanlış olduğu söylenince büyük bir şok yaşayıp acele ile okuldan çıkıp gitmeleri gereken okullara yetişmeye çalıştılar. Okul önünde toplanan veliler ise koşmaktan yorgun düşüp aynı zamanda sınava yetişebilmek için saniyelerle yarışan gençlere "haydi, haydi çabuk, az kaldı" diye seslenerek destek verdi. Okulların saat 10:00'da kapanan bahçe kapılarından son anda içeriye giren gençler yarışı burun farkıyla kazanan yarış atlarını aratmadı.

Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okulların çevresinde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Bir vatandaş ise yolun ortasında bulunan yeşilliklere yatarak sınav sonucunu bekledi. Kızının sınava girdiği için heyecanlı olduğunu belirten bir baba, YKS'nin herkese hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 adayın başvurduğunu açıkladı. Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ayrıca kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Bursa'da sınav için bin polis de görev yapıyor.