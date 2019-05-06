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Sınava hazırlanan gençlere Muhtar desteği

Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, kapalı durumdaki kütüphaneyi lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin hizmetine açtı.


Orhangazi'ye bağlı Yenisölöz Mahallesi'ndeki bir süredir kapalı durumdaki kütüphane açıldı. Muhtar Halil Bayram, LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan gençlerin rahatça ders çalışabilmesi için kütüphanenin açılmasını sağladı. Bilgisayar, internet imkanlarından yararlanan gençler sınavlara kütüphanede hazırlanmaya başladı. Muhtar Bayram, geleceğin teminatı olan gençlere daha çok önem verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Burada daha rahatça ders çalışabilecekler, bilgisayar ve internet sayesinde araştırma yapabilecekler. Gençlerimiz bir arada çalışma imkanı buldukları için birbirlerinin bilgilerinden yararlanabilecekler" dedi.

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