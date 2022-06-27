Sinemanın yeni yıldızlarından muhteşem gala

Bursa'dan dizi, sinema ve televizyon dünyasına yeni oyuncular, senaristler, yazarlar, yönetmenler ve sanatçılar yetiştirilmesi amacıyla mart ayında başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi, Öğrenci Performansı Gala Gecesi ile sona erdi. Türkiye'de katılım belgelerinin NTF olarak verildiği ilk etkinlik olan eğitimin belgeleri de yine dijital ortamda teslim edildi. Yine Türkiye'de bir ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, avatarı ile kursiyerlerin sertifikalarını dağıttı.

Oyunculuk, senaristlik veya kamera arkası gibi alanlarda kendisini göstermek isteyen her yaştan vatandaşın yoğun ilgisine neden olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi, 4 aylık eğitimin ardından tamamlandı. Ön elemeleri geçen 150 kişi, Birol Güven'in yanı sıra Aşkın Şenol, Nazım Kerkez ve Emre Kavuk gibi usta isimlerin yer aldığı Mint Akademi eğitmenleri ile alanında uzman isimlerden ‘yeni nesil oyunculuk, senaristlik ve yazarlık, kısa film atölyesi, sinema kültürü ve kurgu-ses-miksaj-renk' başlıkları altında eğitimler aldı. Sinema ve televizyon dünyasının yeni oyuncuları, senarist ve yönetmenleri olmaya aday gençler, metaverse eğitimleri ile geleceğin dünyasına daha donanımlı hazırlandı. Türkiye'de tek olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dijital Tasarım ve Eğitim Merkezi'nde yeni nesil sinema uygulamalarını da deneyimleyen sinema ve televizyon dünyasının yeni yıldızları, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesinde hünerlerini sergiledi.

Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikalinden şarkılarla sahneye çıkan kursiyerlere, programın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Şoray Uzun da Ümit Besen'in Okul Yolu şarkısını söyleyerek eşlik etti. Belediyelerin yol, su ve kanalizasyon dışında en önemli hizmet alanının kültürel faaliyetler olduğunu dile getiren Şoray Uzun, “Gençlerimizi dünyaya entegre etme noktasında, kültürel anlamda yetişmelerine faydalı olmak çok önemli. Bu da son derece kıymetli bir aktiviteydi. Bu ülkenin bir sanatçısı olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye'de katılım belgelerinin NTF olarak verildiği ilk etkinlik olan eğitimin belgeleri de yine dijital ortamda verildi. Yoğun programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, avatarı ile kursiyerlerin sertifikalarını dağıttı.

Ruhumuz hiç yaşlanmaz

Geceye katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini söyledi. Bursa için gençlerin önemli potansiyel olduğunu hatırlatan Şahin, “Gençlerimizin istekleri bizim için önemli. Gençlerimiz ‘Sinema eğitimi almak istiyoruz' dediler. Biz de ‘Tamam' dedik ve ustalarla birlikte bu çalışmaya imza attık. Kalıplarında duramayan bir ekibiz. Eğitim ve kültür çalışmalarına çok önem veriyoruz. Her şey geleceğimiz ve gençlerimiz için. Kültürümüz ve sanatımız var oldukça, inşallah ruhumuz hiç yaşlanmayacak” diye konuştu. Şahin, konuşmasının ardından eğitmenlere teşekkür plaketi verdi.

Sinema ve televizyon dünyasına yeni isimlerin kazandırılmasına vesile olan eğitime sağladığı katkılar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Birol Güven ise, “İyi okul yoktur, iyi öğretmenler vardır. İyi öğrenciler vardır ve onlara bu imkanı verenler vardır. İşte onların hepsi bu salonda, hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Televizyon ve sinema dünyasının yeni yıldızlarının ‘aldıkları eğitim sayesinde' hazırladıkları kısa film ve belgeseller ilgiyle izlendi. Bu arada oyunculuk öğrencileri, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı eserinden kesitleri canlandırdı. Öğrencilerin performansı salonu dolduran izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.