Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında 'Singapur Pazarı ve Ticaret Fırsatları' webinarı düzenlendi. Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, tarım alanının yetersizliği sebebiyle gıda güvenliği açısından tamamen dışarıya bağlı olan Singapur'un gıda firmaları için önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bursa iş dünyasının pandemi döneminde farklı ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmek için düzenlenen webinarlar serisi devam ediyor. Şimdiye kadar 50'ye yakın online buluşmaya imza atan BTSO, iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla 'Singapur Pazarı ve Ticaret Fırsatları' seminerini gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Singapur Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan, Singapur pazarı hakkında bilgiler verdi.

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Singapur'un lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile güneydoğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezi olduğunu kaydetti. Singapur'un yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan iç pazarının yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşabilmek açısından pek çok ülke tarafından da merkez olarak kullanıldığını ifade eden Şener, “Pandemi öncesinde ülkemiz ile Singapur arasında yıllık 900 milyon dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmimizin yeni dönemde çok daha yüksek bir seviyede gerçekleşmesini ve bölgede faaliyet gösteren firmalarımızın daha etkin bir konuma ulaşmasını arzu ediyoruz. Bursa'dan Singapur'a ihracat gerçekleştiren 117 firmamız var. Bursa ile Singapur arasındaki ticaret hacmi 10 milyon sınırının oldukça altında. Singapur ile Bursa arasındaki ticareti geliştirme gayretimizle birlikte özellikle ileri teknolojili üretim potansiyeline sahip uluslararası yatırımcıları da kentimize bekliyoruz.” dedi.

“Üretime büyük önem veriyorlar”

Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, Singapur'un Türkiye'ye değer veren bir ülke olduğunu belirterek, ülkenin Avrupa'daki 6 büyükelçiliğinden birisinin Türkiye'de olduğunu hatırlattı. Singapur'un 6 milyon nüfusa, 720 kilometrekare alana sahip olduğunu ifade eden Gönenli, “Ülkenin 2020 yılında 340 milyar dolar bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu görüyoruz. Dış ticaret hacmi 700 milyar dolar. Avrupa ölçeğinde konuştuğumuzda hem bir İsviçre'ye hem de bir Hollanda'ya benzetmemiz mümkün. Burası bir ticaret ve finans merkezi. Singapurlular üretime önem veriyor.” diye konuştu.

Yatırım yapmak isteyenlere öneriler

“Singapur'da ham madde ve yarı işlenmiş maddelerin ihracatında ilerlemeler kaydedilebilir.” önerisinde bulunan Gönenli, şöyle konuştu: “Singapur bölgede bir çekim merkezi olmanın yanı sıra referans niteliği taşıyor. Singapur ile iş yapan şirketlerin Asya bölgesinde çok daha kolay iş yapmaları, orada çok daha itibar görmeleri mümkün. 2017 yılında Türkiye ile Singapur arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Bu sayede daha geniş bir alana erişim imkanımız bulunuyor. 3 hususun altını çizmek istiyorum. Birincisi Singapur katma değer üreten bir ülke. Ham madde ve yarı işlenmiş mamuller konusunda büyük potansiyel var. Bunun ötesinde yatırım için de potansiyel var. Singapur'a yatırım imkanları düşünülebilir.”

Singapur'da tarım noktasında yatırımların yapılabileceğini ifade eden Gönenli, “Ülkede tarım yok. Gıda güvenliği açısından tamamen dışarıya bağlı. Gıda teminin çeşitlendirilmesi için uğraşıyorlar. Türkiye pazarına da ayrı bir önem veriyorlar. Bu anlamda Singapur ve Türkiye arasında ciddi potansiyel var. Ayrıca Singapur ile yapılan işin daha büyük coğrafyalarda ilave kapılar açması mümkün. Bu da altını çizmek istediğim 3. husus. Büyükelçiliğimizin ve ticaret müşavirliğimizin iş dünyası temsilcilerine kapıları sonuna kadar açık.” dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Türkiye'den kalabalık bir heyetle 2019 yılında Malezya ve Singapur'a ziyarette bulunduklarını, o günden sonra birçok firmanın Singapur ile ticaret yapmaya başladığını söyledi.

Programda Singapur Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan, ülkenin sahip olduğu ekonomik potansiyel ve avantajları başta olmak üzere farklı başlıklarda katılımcılara önemli bilgiler verdi.