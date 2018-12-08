İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınıf değiştirmek için para toplayıp zimmetine geçirdiği iddia edildi

Bursa’da bir okul müdiresi, öğrencilerden aidat ve bağış adı altında topladığı 60 bin liranın 30 bin lirasını kendi zimmetine geçirdiği iddiasıyla KOM ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da bir okul müdiresi, öğrencilerden aidat ve bağış adı altında topladığı 60 bin liranın 30 bin lirasını kendi zimmetine geçirdiği iddiasıyla KOM ekiplerince gözaltına alındı.


Nilüfer ilçesinde eğitim veren Emir-Koop İlkokulu'nun müdiresi B.Z'nin öğrencilerden bağış ve aidat adı altında zorunlu olarak topladığı paraların bir kısmını zimmetine geçirdiği iddiası Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler yaptıkları araştırmalarda, okul müdiresinin öğrencilerden kayıt yaptırmak, sınıf ya da öğretmen seçmek için para aldığını tespit etti. 2018-1019 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 60 bin lira para toplayan B.Z'nin bu paranın 30 bin lirasını okula harcadığı belirlendi. Geri kalan 30 bin liranın ise ortada olmadığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan B.Z'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, fakat toplanan 60 bin liranın 30 bin lirasına ne olduğuna dair de bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Okul müdiresi B.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.