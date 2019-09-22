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Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Şahin, Bursa'ya Çarşamba günü veda ediyor

Bursa’na Nisan ayından bu yana vekaleten İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Cahit Şahin, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Bursa'na Nisan ayından bu yana vekaleten İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Cahit Şahin, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Şahin Çarşamba günü Bursa'ya veda edecek.


Bursa'da 6 aydır vekaleten İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten 1. Sınıf Emniyet Müdürü Cahit Şahin, son yayınlanan kararname ile Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Koltuğu Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a bırakacak olan Şahin, görev yaptığı süre içerisinde Bursa'nın asayiş ve güvenliği için çalışmalara ara vermedi. Şahin, birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Çarşamba günü yeni görev yeri olan Sinop'a gitmek üzere kentten ayrılacak.

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