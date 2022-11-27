Sıracevizlere değer katacak projede sona gelindi

Yıldırım Belediyesi'nin Sıracevizler Mahallesine kazandıracağı kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisleri bölgeye değer katacak.

Yıldırım'da, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 85'inin tamamlandığı Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nin alt katındaki kapalı pazar alanı geçtiğimiz aylarda tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine açıldı. Haftanın bir günü pazar diğer günlerinde de otopark hizmeti verilen tesisin üst katında kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler yer alacak. Üst kattaki çalışmalar da kısa sürede tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçenin değerine değer katacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nin yakın zamanda tamamlanıp hizmete açılacağının müjdesini verdi. Merkezin 7'den 70'e tüm bölge sakinlerinin ortak buluşma noktası olacağını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanındaki çalışmaları geçtiğimiz aylarda nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda da bin 500 metrekarelik alana sahip spor merkezi katında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor merkezimizde kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de cimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekân olacak” dedi.