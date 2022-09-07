Sirena'da üretilen dev yat karayolu ile taşındı

Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine fabrikasında üretilen son model Sirena 88 modeli 27 metre uzunluğundaki yat, fabrikada gövde üretiminin tamamlanması ile birlikte İstanbul Tuzla tersanesine karayolu ile taşındı. Dev yatın taşınması esnasında Bursa-Yalova yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yatın Çeltikçi kavşağından geçişi ise uzun uğraşlar sonucu gerçekleştirilebildi.

Sirena Marine fabrikasının en son modeli olan Sirena 88 modeli yatın gövde üretimi fabrikada tamamlandı. Dünyanın en prestijli fuarlarında boy gösteren Sirena 88 yatın tamamlanan gövdesi kalan işlemlerinin yapılması için İstanbul Tuzla tersanesine karayolu ile götürüldü.

Ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Çeltikçi altındaki Sirena Marine fabrikasından özel bir tır ile çıkarılan yat Bursa-Yalova yolunda yaklaşık 600 metre mesafeyi ters şeritten Çeltikçi kavşağına kadar getirildi. Burada Çeltikçi kavşağından karşı şeride geçiş yapmak isteyen tır büyük uğraşlar sonucu kavşaktan karşıya geçirilebildi.

Trafik ekipleri önlem aldı

Yol izinleri bulunan yatın taşınma işlemleri esnasında Trafik ekipleri Bursa-Yalova Karayolu üzerinde önlem aldı. Tırın Çeltikçi kavşağından ana yola çıkışı ile birlikte kavşakta biriken trafik de rahatladı.