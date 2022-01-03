İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sis altında kalan Bursa drone ile görüntülendi

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor.

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor. Sis altında kalan şehrin İHA muhabirleri tarafından drone ile görüntüsü izleyenleri büyüledi


Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Bursa şehir merkezinde sis trafiği etkiledi.


Özellikle şehrin batısında Nilüfer ve Görükle bölgesi ile Mudanya yolu sis altında kalırken, görüş mesafesi bazı noktalarda 10 metreye kadar indi. Sislerin arasında kalan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ve şehir merkezi İHA muhabirleri tarafından drone ile görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.