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Sisten göz gözü görmüyor ama kuyruğun ucu bucağı yok

Sisli havaya rağmen Uludağ’a çıkmak için teleferiği tercih eden tatilciler, aşırı yoğunluk sebebiyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Sisli havaya rağmen Uludağ'a çıkmak için teleferiği tercih eden tatilciler, aşırı yoğunluk sebebiyle uzun kuyruklar oluşturdu.


Uludağ'da havanın sisli olması da teleferikte yüzlerce metre kuyruk oluşmasına engel olamadı. Sömestr tatilini fırsat bilen yüzlerce vatandaş, teleferikle Uludağ'a çıkabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Teleferik görevlileri izdihama karşı vatandaşları kontrollü şekilde içeri alırken, kuyruk ana yola kadar uzandı.


Bir saattir kuyrukta beklediğini ifade eden bir vatandaş, “Trafik sebebiyle teleferiği tercih ettik ama burada da uzun kuyruklar var. İnşallah kısa zamanda zirveye çıkarız” dedi.

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