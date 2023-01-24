İhlas Haber Ajansı

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Siteler Mahallesi kütüphanesine kavuşuyor

Mudanya Belediyesi’ne ait Siteler Mahallesi’nde bulunan mevcut bina yenilenerek, kütüphaneye dönüşüyor.

Mudanya Belediyesi'ne ait Siteler Mahallesi'nde bulunan mevcut bina yenilenerek, kütüphaneye dönüşüyor. Gençlerin ders çalışabilecekleri bir alanın da bulunacağı kütüphane, kısa süre içinde hizmete açılacak.


Siteler Mahallesi'ndeki bina yenilenerek, ilçeye kazandırılacak. Okumak ve araştırmak isteyen gençlerin uğrak mekanı olacak kütüphanede, ders çalışabilecek alanlar da olacak. Aynı anda 30 kişinin çalışabileceği kütüphanenin, esnek çalışma saatlerine sahip olması planlanıyor.


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların ve özellikle öğrencilerin kütüphaneden faydalanabileceklerini belirterek, “Okuyan, araştıran herkesin buluşma noktası olacak. Ücretsiz internet hizmeti sunacağımız kütüphanede öğrencilerimizin ders çalışma imkanı olacak. Aynı zamanda çay kahve içilebilecek otomatlar da bulunacak. Projemiz kısa süre içinde Mudanyalıların hizmetine açılacak” dedi.

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