Sivil kıyafetle denetime çıkan emniyet müdürü maskesiz ve sigara içenleri affetmedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, sivil kıyafetle yaya olarak sigara ve maske denetimine çıktı. Emniyet müdürü 15 dakikalık denetimde onlarca kişiye ceza kesti.

Korona virüsle mücadele kapsamında Bursa genelinde caddelerde sigara içmek yasaklanırken, İnegöl‘de ise 30 caddede sigara içmek yasak. Alınan kararlar sonrası İnegöl emniyeti denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir akşam saatlerinde yanındaki korumasıyla birlikte sivil kıyafetle denetime çıktı. Yapılan denetimlerde maskesiz ve sigara içen şahısları önce uyarılarda bulunan emniyet müdürü daha sonra şahısların kimliklerini alarak olay yerine ekip çağırdı. Gelen ekipler şahıslar hakkında tutanak tutup ceza işlem uyguladı. Sigara içen şahısların bahaneleri ise hep aynı oldu bizim haberimiz yoktu ancak bu bahaneler ceza yemekten onları kurtarmadı.