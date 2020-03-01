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Sivil savunma gününde MAK tanıtıldı

Mudanya Belediyesi bünyesinde 2007 yılında kurulan Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (MAK), Sivil Savunma Günü sebebiyle Mudanya Mütareke Müze evi önündeki alanda teçhizatlarını tanıtarak, faaliyetlerini içeren fotoğraf sergisi açtı.


Olağanüstü durumlarda nasıl davranması gerektiği konusunda halkın bilinçlendirilmesi için her yıl 28 Şubat günü 'Sivil Savunma Günü' olarak kutlanmaktadır. Birçok afet ve olaylarda kurtarıcı görevini üstlenen Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (MAK), günün önem ve anlamını ifade eden fotoğraf sergisi açarak, kurtarma çalışmalarında kullanılan teçhizatlarını tanıttı. MAK sorumlusu Mudanya Belediyesi Kültür Müdürü Aykut Şener, son Elazığ Depreminde yaşadıklarını anlattı. Şener, ”Elazığ'da yaşanalar gerçekten de unutulacak gibi değil. Acilen depremler konusunda önlemler alınmasın gerekli. Sivil savunma günü bu sebebiyle ekip olarak burada günün anlamına uygun bir etkinlik düzenledik. Tüm araç gereçlerimizle denizde nehirde akarsularda meydana gelebilecek olan felaketlere anında müdahale için önemli deniz araçlarımızı, karada ki felaketler için gerekli kara araçlarımızı ve kullanılacak önemli fonksiyonel çadırlarımızı buraya kurarak halkımızın bilgi sahibi olmasını sağladık" dedi.

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