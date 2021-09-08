Siyah incir ihracatın gözdesi

Avrupa'da büyük rağbet gören, Bursa'nın siyah inciri ihracın en önemli kalemlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

152 köyde tescillenen siyah incirin 2023 hedefleri doğrultusunda Bursa'nın ihracatının yüzde 20'sini karşılaması bekleniyor.

İngiliz kraliyet ailesinin sofrasına kadar girmeyi başaran ihracatın gözdesi siyah incir peki nasıl ne şartlarda toplanıyor...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. tarafından organize edilen incir hasadına katılan gazeteciler, incirin yetiştirilmesinden bakımına, toplanmasından ihracatına kadar birçok konuda bilgi sahibi oldu. Tescilli Bursa siyah incirinin özelliklerini Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, gelen misafirlere tek tek anlattı. Gazetecileri Bursalı incir üreticileri adına ağırladıklarını belirten Karabalçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Özkan, “İstanbul'dan gelen misafirlere Bursa siyah incirinin nasıl yetiştirildiğini, nasıl toplandığını gösterdik. Onların bu konuda böyle bir talepleri olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bursa'daki incir üreticileri adına onları burada ağırladık. Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş.‘nin yapmış olduğu hizmetleri onlara aktardık. Böyle bir organizasyona imza attıkları için de onlara ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Siyah incir 152 köyde tescilli

2017 yılında Bursa siyah inciri için tescil çalışmalarını başlatıp 2018 yılında ise tescili aldıklarını ifade eden Semih Polat, "Bursa'da 152 köyde siyah incirimizi tescil ettirdik. Şu ânda 40 ile 50 köy arasına toplanıyor. İhracatlık incir fiyatları 20 liradan alıcı buluyor. Geçen hafta bir dalgalanmadan dolayı 15 liraya kadar düştü. Şu an yine 20 lirayı buldu. İç piyasaya giden incir fiyatları ise 10 ilâ 15 lira arasında değişiyor. Bursa siyah incirinin raf ömrü çok uzun olduğu için tercih ediliyor. 45 güne kadar rafta kalıyor. Ama ortalama ve en iyi tüketim süresi 25 gündür. Kabuğu kalın ve içinin doludur. Diğer vilayetlerin incirine benzemez” dedi.

"Siyah incire gözümüz gibi bakmalıyız"

İncirin Türkiye'nin önemli bir üretim kalemi olduğunu ifade eden Türkiye gazetesi ekonomi muhabiri Önder Çelik, “Bilhassa ihracatta önemli bir potansiyel taşıyor. İngiltere kraliyet ailesinin de tercih ettiği bir meyve olarak dikkat çekiyor. İstanbul'dan gelip Bursa'nın siyah incirini yerinde görme fırsatını bulduk. Yetiştirilmesinden toplanmasına kadar birçok ince ayrıntıyı öğrenmiş olduk. İhracattaki önemli fırsat kalemlerimizden bir tanesi olarak gözümüz gibi bakmalıyız. Yerinde görmek tabi kii farklı oluyor. Çünkü bizler rakamların içerisinde boğuşuyoruz. Ama tarlada bu işin nasıl olduğunu görmek, fikrimizi ve bakış açımızı değiştirdi. Çok emek sarf edilen ürünlerin başında geliyor. Bursa'nın 2023 hedefleri doğrultusunda 1 milyar dolarlık bir ihracatın yüzde 15-20'sinin incirden gelmesi planlanıyor. Bu çok önemli bir rakam olarak dikkat çekiyor. Tarım ile uğraşan vatandaşlarımız için de önemli bir gelir kalemi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Büyük şehirlerde yaşayanların sebze ve meyveleri sadece tezgâhlarda gördüğünü belirten Yenibirlik gazetesi haber müdürü Gülay Yücel ise, “Biz İstanbul'dan kalkıp bu işin nasıl olduğunu yakından görmek için buraya geldik. Hava çok sıcak ve özen isteyen bir meyve olduğu için toplaması zahmetli oluyor. İnanılmaz bir emeğin olduğunu görüyoruz. Toplanan incirlerin bir kısmı ihracata, bir kısmı ise iç piyasaya gönderiliyor. Siyah incir konusunda Bursa'nın hedeflerinin yakın zamanda tutacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gazeteciler, dalından koparılan incirlerin tadına bakmayı da ihmal etmedi.