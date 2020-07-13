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Siyaset dünyasını buluşturan düğün

Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfü Taşçı’nın oğlunun düğün merasimi siyaset dünyasını buluşturdu.

Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfü Taşçı'nın oğlunun düğün merasimi siyaset dünyasını buluşturdu.


Avukat Abdülkadir Taşçı ile Kübra Taşçı'nın nikah merasimi Merinos Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.


Nikahı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıyarken, nikah şahitleri ise Ak Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir, MHP İl Başkan Yardımcısı Beşir Deniz oldu.


Nikah sonunda Gemlik Müftüsü'nün duasına nikaha katılanlar hep birlikte "amin" dediler. Törene katılanlar çiçeği burnunda çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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