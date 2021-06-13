Siyaset ve iş dünyasını buluşturan nikah

BARSİAD Başkanı Arif Demirören'in kızı Dildade ile İç Mimar Ünsal Şeker, törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâhı, siyaset ve iş dünyasını buluşturdu.

Barakfakih Sanayici ve İş Adamları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören'in kızı Dildade ile Ünsal Şeker, siyaset ve iş dünyasının da yoğun ilgi gösterdiği nikâh töreni ile dünya evine girdi. Salgın önlemleri kapsamında sınırlı sayıda davetli ile Bursa'da gerçekleştirilen törende Uzman Psikolog Dildade Demirören ile İç Mimar Ünsal Şeker'in nikâhını kıyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Dildade Demirören ile Ünsal Şeker'in nikâh akdini kıyarak mutluluklarına ortak olduk. Çiftimize Rabbim'den iki cihan saadeti diliyorum” dedi.

Nikâh şahitliklerini İş İnsanı Hasan Sezeroğlu, Ersan Lojistik ve ER TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ile Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Marmara Bölge Birliği Başkanlıkları ve TESKOMB Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı yaptı.

BARSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, tebrikleri kabul ederken “Hayatımızı altüst eden salgın sebebiyle eskisi kadar geniş katılımlı olmasa da dostlarımızla düğünümüz vesilesiyle bir araya gelmiş olduk. Kızımız ve oğlumuzun ömür boyu mutlu olmalarını temenni ediyorum. Demirören ve Şeker ailelerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım korona virüs en kısa zamanda tamamen gündemimizden çıkarıp eski günlerimize tekrar dönebiliriz” diye konuştu.