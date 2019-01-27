Sjenica Belediye Başkanı Mujovic'ten Dündar'a Ziyaret

Sırbistan'ın Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujovic, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sjenica Belediye Başkanı Mujovic ve beraberindeki heyeti Fetih Müzesi'nde ağırladı. Balkanlar'dan gelen misafirlere Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Başkan Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin de hayata geçirdikleri vizyon projelerden biri olduğunu anlattı. Daha sonra müzeyi gezen heyet, özellikle dev kubbe içindeki panoramik resme hayran kaldı. Sanatsal eserlerin yanı sıra müzenin mimarisinin de çok etkileyici olduğunu belirten Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujovic, “Bursa ziyaretimizde Panorama 1326 Bursa'yı da gezme fırsatı bulduk. Gerçekten mükemmel bir eser olmuş. Müzeye gelenler, Bursa'nın tarihi ile ilgili birçok detayı öğrenebilecek. Böyle bir eseri hayata geçiren Başkan Mustafa Dündar ve ekibini tebrik ederim” dedi. Başkan Dündar, ziyaretin anısına Mujovic'e Osman Gazi'nin biblosunu hediye etti.