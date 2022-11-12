Soba kurarken ve yakarken hayat kurtaran tavsiyeler

Bursa'da Suriye'li anne ve 8 çocuğun kömür sobası yakılan evdeki yangınla hayatlarını kaybetmesiyle birlikte gözler yeniden hatalı kullanıldığında adeta ölüme davetiye çıkaran sobalara çevrildi. İşin uzmanları yaklaşan kış ve soğuk havalar öncesi sobanın nasıl kurulacağını, kurulum öncesi nelere dikkat edilmesi konusuna açıklık getirdi. Bursa Büşükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AKOM Şube Müdürlüğünde görevli İtfaiye Eğitim Amiri Tarık Avcı, soba borularının her ay, bacalarının ise 2 ayda bir temizlenmesinin şart olduğunu söyledi. Soba imalatçısı İsmet Şentürk ise soba yakarken harlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmamasını ve sobanın tamamen söndüğünden emin olduktan sonra yatılması gerektiğini belirtti.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesindeki bir evde çıkan yangında bir anne 8 çocuk hayatını kaybetti. Anne ve çocukların önce evdeki sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve çıkan yangın neticesinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaşanan bu olay yaklaşan kış mevsimi öncesi yanlış yakıldığında ölüme adeta davetiye çıkaran kömür ve odun sobalarını bir kez daha gündeme getirdi.

"Soba boruları her ay bacaları ise iki ayda bir mutlaka temizlenmeli"

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AKOM Şube Müdürlüğünde görevli İtfaiye Eğitim Amiri Tarık Avcı soba borularının ayda bir, bacalarının ise iki ayda bir temizlenmesi gerektiğini, soba borularının birleşme noktalarının sızdırmaz kelepçelerle yada baca bandıyla bağlanması gerektiğini söyledi. Bacaların yıllık bakım ve temizliğinin mahalli itfaiye teşkilatının belirlediği uzman kişiyere ya da yetkili baca firmalarına yaptırılması gerektiğini belirten Avcı, "Odun, kömür ve petrol türevi yakıtlı soba kullanan vatandaşlarımızın karbonmonoksit nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden etkilenmemesi için karbonmonoksit alarm dedektörü kullanmaları son derece önem arzetmektedir. Ayrıca karbonmonoksit gazından korunmak için sobalar uyurken mutlaka söndürülmelidir" dedi.

Soba zehirlenmelerinin büyük çoğunluğunun lodoslu havalarda yakılan sobalardan kaynaklandığına da dikkat çeken Avcı, lodoslu havalarda soba yakılmamasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır Karlıdağ Caddesi üzerinde sobacılık yapan İsmet Şentürk, ise soba yakmaya başlamadan önce duman tahliyesinin yapıldığı baca ve boruların temiz olduğundan emin olunması gerektiğini söyledi.

Şentürk, "Soba yakmaya başlamadan önce ilk olarak bacamızın açık olması gerekir. Baca bakımının kış öncesi yapılması gerekir. Baca temizliği ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşlardan destekte alınabilir. Borularımızın ve sobamızın temiz olması gerekir. Geçen yıldan kalan sobamızı bir köşeye koyduysak, kuracağımız zaman bakımını yapıp doldurmamız lazım" dedi.

Sobanın ilk yakıldığında baca ve boruların iyice temizlenmesi ve kurum tutmaması için TSE bandrollü bazı ürünlerinde yakılarak kullanıldığını aktaran Şentürk, özellikle lodosun etkili olduğu illerde "Baca döneri" denilen malzemenin çatılardaki baca çıkışlarına takılması gerektiğini vurguladı.

Şentürk, "Çatıda bulunan dumanın çıktığı son noktaya baca dönerini koyduğumuzda rüzgârın içeri girmesini ve bacanın tepmesini engellemiş oluruz. Bursa'da lodos estiği zaman bu ürün ile birlikte sobanın tütmesini büyük oranda engellemiş oluruz. Bu ürün dünyanın her yerinde kullanılıyor. Artık bu ürün ülkemizde de üretilmeye başlandı. En önemlisi kaliteli olması" dedi.

"Soba yakarken harlayıcı ve patlayıcı madde kullanılmaz"

Soba yakarken dikkat edilmesi gerekenlerin başında harlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmaması gerektiğini belirten Şentürk, "Kovalı ve kovasız olmak üzere çeşitli sobalar vardır. Bizim için büyük bir sirk oluşturan kömürlü sobalardır. Kömürlü sobaları yakarken benim tavsiyem bir kovaya yarıya kadar kömür doldurulur. Üzerine tutuşturmak için odun hazırlanır. Harlayıcı ve patlayıcı maddeler ile değil normal şekilde ateşe verilmelidir. Rüzgârlı havalarda kömürlü soba yakmamak en doğrusu olmakla birlikte eğer yakmışsak bile kovaya doldurduğumuz kömür, duman çıkaracak niteliğini tamamlamadan yatıp uyumamak gerekir" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı BUBİM'de Eğitim Amirliği yapan Tarık Avcı ise, ''Soba borularının ayda bir, bacalarında iki ayda bir temizlenmesi gerekmektedir. Boruların birleşim noktalarının sızdırmaz kelepçelerle veya baca bandıyla bağlanması gerekmektedir. Bacaların yıllık bakım ve temizliğinin mahalli itfaiye teşkilatının belirlediği uzman kişilere veya yetkili baca firmalarından yardım alınması gerekmektedir. Odun, kömür ve petrol türevi yakıtlı soba kullanan vatandaşlarımızın karbonmonoksit gazından korunmak için uyurken mutlaka sobalar söndürülmelidir. Soba zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu lodoslu havalarda yakılan sobalardan kaynaklandığını da belirtmek gerekir. Bu nedenle lodoslu havalarda soba yakılmamasına özen gösterilmelidir'' dedi.