Sobası ve oturacak koltuğu bile olmayan tek gözlü odada 7 kişilik ailenin dramı

Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmenlerin dramı burada da bitmiyor. Bursa'da, ısınacak soba ve oturacak koltuk bile bulunmayan tek gözlü odada kalan 7 kişilik aile yardım eli bekliyor. Yalın ayak mozaik zeminin üstünde titreyen çocukların hali yürekleri burkuyor.

İç savaşın devam ettiği Suriye'den kaçan Türkmenler, Türkiye'deki çeşitli illerde hayat mücadelesi veriyor. Bursa'ya sığınan Türkmenlerden Hesin ailesinin yaşadıkları ise insanın içini burkuyor. Tek gözlü evde 6 çocukla komşularının yardımı ile ayakta duran aile, kış günlerinde ısınmak için elektrikli sobanın etrafında toplanıyor. Banyosunun ve mutfağının bir olduğu yerde çeşmeden akan soğuk su ile bulaşıkları yıkamaya çalışan Büşra Abbas Hesin, cezaevinden 1 ay sonra çıkacak kocasının yolunu dört gözle bekliyor. Çocukları ile perişan bir halde yaşadıklarını belirten Hesin, okuyan 4 çocuğuna kıyafetleri okuldan ve komşularının verdiğini söyledi. Tek isteklerinin oturacakları bir koltuk, ısınacakları bir soba olduğunu belirten Hesin, “2 sene önce Türkiye'ye geldik. Eşim Aydın'da cezaevinde yatıyor. Bir ay sonra inşallah yanımızda olacak. Biz şu an kocamın üzerinden 900 lira maaş alıyoruz. Kocam inşaatlarda çalışıyordu. 4 tane çocuğum okula gidiyor. Ben götürüp getiriyorum. Araba çarpar veya bir şey olur diye korkuyorum” dedi.

Yan tarafta bulunan tek gözlü odada kalan başka bir aile ise, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.