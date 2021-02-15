Şoförler Odası 68 yaşında

1953 yılında ‘cemiyet' unvanıyla kurulan Mustafakemalpaşa'nın en köklü meslek odalarından Şoförler ve Otomobilciler Odası, kuruluşunun 68. yılını kutluyor.

1964 yılında statüsü ‘dernek' olarak değişen, Odalar Kanununun yürürlüğe girdiği 1991 yılından beri de ‘oda' olarak faaliyetlerini sürdüren bu geniş teşekkül, halk otobüsçülerinden kamyonculara, servis taşıyıcılarından taksi-dolmuş ve galericilere kadar uzanan birçok branşta sahip olduğu 713 üyesiyle Mustafakemalpaşa'ya hizmet veriyor.

Oda başkanlığında 25. yılı geride bırakan Ş. Vahit Girgin, plaka basım işlemlerinin yanı sıra birçok üyenin basit usûl muhasebelerinin meslek odası tarafından yapıldığını söyleyerek, “Odamızın seçimlerine daha bir yıl var. Kongrede tekrar adaylık kararımı önümüzdeki günler belirleyecek” dedi.

Mustafakemalpaşa'da otomobilci esnafının birlik ve dayanışmasını sağlamak amacıyla 1953 yılında cemiyet adı altında kurulan, sonradan dernek ve meslek odası statüsüne kavuşan Şoförler ve Otomobilciler Odası, 5362 sayılı kanuna tâbi olarak 68 yıldır faaliyetletini sürdürüyor.

Salih Sözer'in kurucu başkanlığında Fehmi Işıksal, Abdullah Başoğlulları, Mustafa Şevik ve Hayri Tezsezen öncülüğünde kurulan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yönetim direksiyonunda 1996 yılından bu yana Ş. Vahit Girgin bulunuyor.

1996 yılından beri Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığını yürüten Ş. Vahit Girgin, 2022'de yapılacak kongrede 6. dönem için tekrar aday olup olmayacağına önümüzdeki süreçte karar vereceğini sözlerine ekledi.