Soğanlı'da yol ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Yatay şehirleşmenin örnek projesi olan Soğanlı Kentsel Dönüşümü, sosyal donatı alanları, mimari ve teknik özellikleri ile de Bursa'nın yükselen değeri oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin “Sağlam Konut, Güvenli Gelecek” hedefiyle hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde planlı konut ve pazar alanları, sosyal tesisleri, parkları, yüzme havuzları, yolları ve caddeleri ile yepyeni bir şehir ortaya çıktı. Depreme dayanıklı konutlarda yeni bir yaşam başlarken, Osmangazi Belediyesi bölgedeki alt yapı, çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarını da kısa sürede tamamladı. Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda tretuvar, yaya, engelli ve bisiklet yolu yapım çalışmalarının ardından caddede asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Soğanlı'da örnek bir kentsel dönüşüm modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak hem sahip olduğumuz tarihi mirası hem de planlı şehirleşmenin önünü açmak amacıyla Türkiye'deki en kapsamlı kentsel dönüşümü Soğanlı'da hayata geçirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ideal gösterdiği zemin artı 5 kat olarak inşa ettiğimiz konutlarda yaşam başladı. Fen işleri ve park bahçeler müdürlüğümüz, bölgedeki çevre düzenlemesi, tretuvar, kaldırım düzenlemeleri ile yaya, engelli ve bisiklet yollarının çalışmalarını tamamladı. Yollardaki asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Modern konutlar ve ticari alanlarla birlikte, geniş ve ferah caddeleriyle de örnek bir şehir doğdu” dedi.