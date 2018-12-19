Soğuk hava ve rüzgâr yüz felcini tetikliyor

Nurten Küçükçakır, kış aylarının üst solunum yolları enfeksiyonları kadar yüz felcine de davetiye çıkardığını söyledi.

Kış ayları ve soğuklarda üst solunum yolları enfeksiyonlarından arttığını ifade eden Nurten Küçükçakır, “Ancak, soğuk ve rüzgârlı havaya bağlı olarak sıklığında artış gözlenen sorunlardan biri de yüz felcidir. Soğuk ve rüzgârlı hava yüz felcinin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Havaların soğumasıyla beraber, rüzgârın da etkisiyle kış aylarında yüz felci şikayetleri artmaktadır. Yüz sinirimiz kafatasından çıktıktan sonra kulak içerisindeki kemik tünelden geçiyor. Daha sonra yüzümüze dağılıyor. Yüzümüzdeki göz, ağız ve mimiklerimiz bu sinir sistemiyle kontrol ediliyor. Soğuk çarpması durumunda ise yüz felci tablosu ortaya çıkıyor. Yüz sinirleri görevini yapamıyor. Hastalar kaşlarını yukarı kaldıramaz, gözlerini açıp kapatamaz, ağızlarını hareket ettiremez hale geliyor. Bunun yanı sıra baş, boyun ve kulak ağrısı da meydana geliyor. Hem estetik, hem de sağlık açısından kişiyi rahatsız edebiliyor” diye konuştu.

Bunun için hem ilaç, hem de fizik tedavisi uygulanması gerektiğini belirten Küçükçakır, “2 hafta kortizon tedavisi uyguluyoruz. Daha sonra ise fizik tedavi uygulamasıyla mimikleri geliştiriyoruz. Soğuk ve rüzgarlı havalarda korunmak için kış aylarında dışarı çıkarken, yüzümüzü atkı ile sarmamız gerekiyor. Ani sıcak soğuk değişiminden dolayı yüz felci olma olasılığı yüksektir. Bunun dışında araba kullanırken de camların açılması sonucunda yüz felcine davetiye çıkarırız. Hastalar genellikle tek yüz tarafından felç şikayetiyle bize geliyor. Teşhis konulmasında en önemli tespiti, klinik bulgulardır. Her hangi bir emar veya röntgenle anlaşılacak bir durumu yok. Yüz felci yüzde 85 oranında kendiliğinden veya uygulanan tedavi sonrasında 1 ay içerisinde düzeliyor. Ancak yüzde 10'luk kısık 6 ay ile 1 yıl içerisinde toparlıyor. Yüzde 1-2'lik kısımda ise sekel bulgu kalabiliyor. Estetik operasyonu geçirmesi gerekebiliyor” dedi.

Fakat bazen beyin tümörlerine ve kafa tramvalarına bağlı yüz felçlerinin de ortaya çıkabildiğini belirten Küçükçakır, bu durumun sıcak veya soğuk ile hiçbir alakasının olmadığını söyledi.