İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kitaplar

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışında evlerde geçirdiğimiz zamanlar için Bkmkitap, kitapseverler için özel seçtiği kitap önerilerini paylaştı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışında evlerde geçirdiğimiz zamanlar için Bkmkitap, kitapseverler için özel seçtiği kitap önerilerini paylaştı.


Ürün çeşitliliğini artırarak kahveden kolonyada birçok ürünü web sitesine ekleyen bkmkitap son zamanlarda en çok okunan kitapları da derledi. “Tavsiye edilen kitaplar” kategorisi ile okurlara güzel öneriler sunan bkmkitap ailesi kar yağışı ile sıcacık hikayeleri ile içimizi ısıtacak kitap önerileri ile okurlara özel bir seçki sundu.


Bkmkitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen konuyla ilgili düşüncelerini “Pencerelerimizden gördüğümüz bembeyaz görüntü ile mutlu olduğumuz bu günlerde evde sıcak bir kahve ile kitap okumak istediğimiz zamanlardan geçiyoruz. Hangi kitabı okuyacağımızı seçmekte zorlandığımızda en çok da kitapseverlerin önerilerini merak ettiğimiz oluyor. Biz de kitapseverlerin en çok okuduğu, kar konulu ve romantik kitaplardan oluşan karma bir seçkiyi okuyucularımız için derledik.” şeklinde ifade etti.


Kar Kokusu - Ahmet Ümit, Kar - Orhan Pamuk, Kar Tanelerinin Bir Bildiği Var - DebbieMacomber, Böğürtlen Kışı - Sarah Jio, Bir Kış Günü Öğleden Sonra - MargueriteDuras,Hanne - Bahadır Yenişehirlioğlu, Azra Kohen - Gör Beni, Son Ada - Zülfü Livaneli, Momo -Michael Ende, Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams, Yaşlı Adam ve Deniz - Ernest Hemingway, Simyacı - PauloCoelho, Saç Örgüsü -Laetitia Colombani.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.