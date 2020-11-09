Soğukta aç kalan hayvanlara Osmangazi şefkati

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor. Soğuk havaların etkili olmasıyla harekete geçen belediye ekipleri, sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yol kenarlarına mama ve yem bıraktı.

Sahipsiz hayvanlara kucak açan Osmangazi Belediyesi, son günlerde etkili olan soğukla birlikte sise bürünen Uludağ'daki sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Şiddetli soğuk ve pandemi dönemi sebebiyle aç kalan hayvanlara yardım eli uzatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolunun çeşitli bölgelerine kuru mama bıraktı. Oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilaçlardan verdi. Ayrıca ekipler, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da toplayarak tedavilerini üstlendi.

İnsanlar kadar sahipsiz sokak hayvanların da hayatını larını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler bütün canlılara yönelik sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Ekolojik denge ve doğal güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, kış ayları süresince periyodik şekilde başta Uludağ yolu olmak üzere ilçemizin dört bir yanında sokak hayvanlarının yanında oluyor. Kulak küpesi bulunmayan hayvanları toplayarak, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde bakıma alıyor. Aşıları ve kısırlaştırmaları yapılan can dostlarımız öncelikle sahiplendiriliyor. Sahiplendirilmeyenler ise tekrar doğaya bırakılıyor. Emek gösteren herkesi yürekten kutluyorum. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.