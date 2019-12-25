Soğuktan ölmek üzere olan şahini böyle kurtardı

Bursa'da aracıyla yolda giderken ıslanmış ve soğuktan ölmek üzere olan şahin'i kurtardı.

Youtuber İbrahim Sargın, Nilüfer ilçesi Akçalar mahallesinde aracıyla ilerlerken yol kenarında ıslanan ve üşüdüğü için soğuktan uçamayan ve ölmek üzere olan şahin kuşunu alıp evine götürerek sobanın yanında ısıtarak hayata döndürdü. Yolda ilerlerken uçamayan kuşu gördüğünü ifade eden İbrahim Sargın, "Aracımı durdurup hemen yanına gittim. Şahin ıslandığı ve soğuktan üşüdüğü için uçamıyordu. Neredeyse ölmek üzereydi. Benimde doğada yaşayan canlılara karşı büyük bir ilgim var hemen durup ölmek üzere olan kuşu alıp evime götürdüm. Kuş ölmek üzereydi. Kuruttuktan sonra yetkililere teslim edeceğim" dedi.