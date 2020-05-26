Sokağa çıkan 20 yaş altı nelere dikkat etmeli

Dr. Reşit Mıstık, "Çocuklar ve gençlerde hastalığın ağır görülmese de taşıyıcı olma ihtimali olması nedeniyle gerekli önlemlerin alınması konusunda hassas davranmak gerekiyor" dedi.

Korona virüs salgını sürecinde evden dışarı çıkamayan 20 yaş altı çocukları ve gençleri bekleyen en büyük tehlikenin hareketsizlik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Reşit Mıstık, çocukların, televizyon, bilgisayar, internet ve ders çalışmak için hareketsiz geçirdikleri süreler çoğaldı. Çocuk-genç erişkinlerdeki kısıtlamalar sonucunda dışarıdan virüsü eve getirmesi ortadan kalkmış ve evdeki ebeveyn veya diğer kişilere bulaşın önlenmesi gibi yararları da olmuştur. Mıstık ayrıca, çocuk-genç erişkinlerde kısıtlamaların getirebileceği sorunlar arasında yeme içme düzeninde değişiklik, sosyalleşememe, psikolojik pedagojik sorunlar, hastalık/ ölüm fobisi, acil olmayan diğer sağlık sorunlarının ertelenmesi sonucu daha ciddi hal alması ve rutin aşılama programlarının da aksatılması gibi sorunlar olabilir'' dedi.

20 yaş altı kişiler sokakta nasıl davranacak

Prof. Dr. Reşit Mıstık, bu süreçte ebeveynlerin el hijyeni, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Her yaş grubunda olduğu gibi bu yaş grubu da dört kurala uymalı; hijyen-sanitasyon-maske-sosyal mesafe olmalıdır. Oksijenin daha çok bulunabildiği park-bahçe gibi ağaçlık yerlerde daha çok bulunulmalı. Yaşına uygun temassız spor veya oyunları tercih etmeli (voleybol, sek sek, saklambaç, uzun atlama, koşu, yürüyüş, beştaş, jimnastik v.b.) Güneşin kızgın olduğu saatlerde çıkmamalı, şapka takılabilir. El hijyeni her aktivitede ihmal ve özellikle ortak bir nesneye dokunulduğunda (top, beştaş) ihmal edilmemeli. Eve dönüşte giysiler değiştirilmeli ve mümkünse duş alınmalıdır" dedi.