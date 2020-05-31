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Sokağa çıkan ihtiyarların piknik keyfi

Bursa’da verilen izin doğrultusunda sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar piknik keyfi yaptı.

Bursa'da verilen izin doğrultusunda sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar piknik keyfi yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan ve haftada belirli günlerde izinle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, bugünkü izinlerinde soluğu meydanda piknik yaparak değerlendirdi. Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise, kısıtlama öncesi haberleşip, izin saati girer girmez birbirleriyle buluştu. Yaşlılar, banklara oturup, evde hazırladıkları yiyecekleri yedi. Keyifleri yerinde olan ihtiyarlar, yasakların bir an evvel bitmesi temennisinde bulundu.


İzni piknik yaparak değerlendirdiklerini ifade eden yaşlı vatandaşlar, "Evde çok canımız sıkılıyor. Biz de izinde kendimizi dışarı atıp nefes alıyoruz. Önceden haberleşip malzemeleri hazırladık, şimdi de piknik yapıyoruz. Biz hafta içi bir günde izin istiyoruz" dediler.

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