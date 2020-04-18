İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Bursa'nın en işlek caddeleri havadan böyle görüntülendi.


Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi. Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Saat 00.00 olmasıyla Bursalılar evlerine çekilirken, Bursa'nın en işlek caddelerinden olan, Altıparmak, Heykel ve Setbaşı sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri kontrol noktaları oluşturarak Bursalılara sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.