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Sokağa çıkma kısıtlamasında dağdaki hayvanları besleyip çöp topladılar

Bursa’da yüzlerce gönüllü sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları aç kalmasın diye dağa çıkıp onları besleyip çevreyi temizledi.

Bursa'da yüzlerce gönüllü sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları aç kalmasın diye dağa çıkıp onları besleyip çevreyi temizledi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla bir araya gelen yüzlerce gönüllü, şehrin 100 noktasında bulunan sokak hayvanlarının yanlarına kadar giderek onları elleriyle besledi. Sokak hayvanlarını besleyen gönüllü vatandaşlar daha sonra çevrede bulunan çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı. Aç kalan hayvanların karınları tek tek doyurulurken hasta ve bakıma ihtiyacı olan hayvanlar ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından tedavileri yapıldı. Kendilerini beslemeye gelen hayvan severleri gören köpekler kendilerini sevdirmek için uzun süre uğraştı.


Gönüllü vatandaşlar birlikte aç kalan sokak hayvanlarını beslediklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, "Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte 100 ayrı noktada sokak hayvanları besleme programı yaptık. 27 araç 140 personelle birlikte 17 ilçemizde besleme yapıyoruz. Her can bizim için çok değerli" dedi.


Bursa Büyükşehir Gençlik ve Spor İşleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız, "Sokak hayvanlarını beslemek için buradayız. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sokak hayvanlarını besleyip çevredeki çöpleri topladık. Her şey daha güzel bir Bursa için" şeklinde konuştu.


Sokak hayvanlarını besleyip çöpleri toplayan gönüllüler, "Sokak hayvanları için buradayız. Onları sokağa çıkma yasağında kimse besleyemediğinden aç kalıyorlar. Bizde onları ellerimizle besledik. Tedaviye ihtiyacı olanlar ise veteriner işleri ekipleri tarafından tedavileri yapıldı" diye konuştu.

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