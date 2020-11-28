Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma kullananlar dikkat

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu otobüs ve metro sefer saatlerine ilişkin düzenleme yapıldı.
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu otobüs ve metro sefer saatlerine ilişkin düzenleme yapıldı.
Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:
"28 Kasım Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa Ray seferleri ve 21.00'den önceki otobüs seferlerimizde değişiklik olmayacaktır. 21.00'den sonraki seferlerin güncellenmiş saatlerine www.burulas.com.tr adresinden ve BursaKart Mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.*Özel Halk Otobüs seferleri ise pazar tarifesine göre hizmet verecektir."