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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş caddeler havadan görüntülendi

Bursa’da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde binlerce aracın geçtiği boş caddeler havadan görüntülendi.

Bursa'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde binlerce aracın geçtiği boş caddeler havadan görüntülendi.


Korona virüsü salgınına karşı İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilân etmesinin ardından Bursa'da cadde ve meydanlar boşaldı. Mecburi ve görev için dışarı çıkanlar dışında sokaklarda kimseler kalmadı. Bursa'nın en yoğun trafiğinin olduğu Acemler Kavşağı ile İzmir ve Mudanya yol ayrımında tek tük araçlar görüldü. Bursa polisi, ana caddelerde kontrol noktaları oluşturarak sokağa çıkanları denetledi. Kentin en kalabalık trafik geçişine sahip İzmir yolu ve Mudanya yolunda ise adeta kuş uçmadı. Organize Sanayi Bölgesi ve feribot iskelelerine bağlantıyı sağlayan Mudanya yolunun boş hali dikkat çekti. Boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

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