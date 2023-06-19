Sokak arasında silahlı saldırıya uğrayan gece kulübü işletmecisi hayatını kaybetti

Bursa'da dün gece sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki gece kulübü işletmecisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Arap Şükrü Sokağı'nın da yer aldığı Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnegöl'de gece kulübü işletmecisi Arif Akcan, Dikçeşme Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Arif Akcan (49) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis otomobil ile olay yerinden kaçan şüphelilerden birisini gözaltına aldı. Bir kişinin de arandığı kaydedilirken, olayın çıkış sebebi de araştırılıyor.