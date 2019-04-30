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Sokak Basketbolu Turnuvası'nda 400 takım mücadele etti

Nilüfer 18.

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi. Bir hafta süren turnuvaya 400 takım katıldı.


Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Uluslararası Spor Şenlikleri coşkuyla devam ediyor. Şenlikler çerçevesinde düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası büyük ilgi gördü. Şölen havasında geçen turnuva Nilüfer Belediyesi İhsaniye Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleşti. Büyük ilgi gören Sokak Basketbolu Turnuvası'na 400 takım ve yaklaşık 1600 sporcu katıldı. Heyecan dolu mücadeleler sonunda dereceye giren takımlar belli oldu.

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