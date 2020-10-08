Sokak hayvanları için dev proje

Koronavirüse karşı sağlık tedbirlerinin dikkate alındığı toplantıda salona girenlerin ateş ölçüldü, her konuşmadan sonra kürsü ve mikrofonlar dezenfekte edildi. Geçen hafta Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ile oluşan tepkilere ilaveten belediye meclisinde de kardeş ülkeye selam gönderildi. Mecliste divanın arkasına Azerbaycan bayrağı asıldı ve konuşmalarda destek mesajları verildi.

Belediye meclisinde, yeni yapılacak olan sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon merkezi önemli gündem maddesi olarak yer aldı. Planları tamamlanan ve inşasına başlamak için gerekli adımların atıldığı rehabilitasyon merkezi hakkında sunumu Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veterinter Hekim Dr. Hakan Uğur ile Mimar Pınar Taş Ateşli gerçekleştirdi.

Rehabilitasyon merkezi hakkında konuşan Hakan Uğur, “Hayat kutsaldır. Allah'ın yarattığı her canlı başımızın tacıdır” dedi.

Uğur sözlerine şöyle devam etti:

“Engürücük Paşa Tarlaları mevkiindeki 8300 metrekarelik alan, önceki yıllarda belediyemizin uhdesine geçti. Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, orman vasfı bulunmayan 7 bin metrekarelik araziyi de rehabilitasyon merkezi yapacağımız alanın içine dahil ettik. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda bu merkezi hayata geçireceğiz. Modern, konforlu, nezih ve doğayla iç içe olacak olan tesisimizin yapımı için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden, Devlet Su İşleri 1. Bölge'den, İl Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nden ve Orman 2. Bölge Müdürlüğü'nden gerekli uygun yazıları aldık. Bina olarak görünen alanların içinde iki adet operasyon salonumuz, iki adet muayene salonumuz, laboratuvarımız, röntgen ve ultrason odalarımız olacak. Bu 15 dönümlük alanın içinde bilhassa köpek kulübelerimiz için yerden ısıtmalı ve kir tutmayan anti bakteriyel geçici barınak yerleri, kediler için kaloriferli alanlar olacak. Fener çatı havalandırma sistemi ile ortamda koku biriktirmeyen anti bakteriyel alanlar oluşturacağız. Bu alanda yeşillik içinde köpek ve kedilerimiz için doğal yaşam alanları olacak. Onların haricinde bilhassa hayvan ve doğa sevgisini görsellerle aşılamak istediğimiz konferans salonumuz, yanında misafirlerimizi ağırlamak amacıyla kafeteryamız olacak. Çağdaş bir rehabilitasyon merkezi inşa etmeyi amaçlıyoruz. Yaşayan tüm canlıları düşünmeye ve onların faydasına çalışmaya devam edeceğiz.”

Sokak hayvanlarına şefkat eli uzatmayı amaçladıklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “İlçemizde çok hayvanseverimiz var. Onların sokak hayvanları ile bu iyileştirme merkezinde bir araya gelebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bünyesindeki konferans salonumuzda çocuklarımıza eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Çevre mahallelerimiz, kış aylarında çok fazla kedi ve köpeğe ev sahipliği yapıyor. Hayvanlarımızı bu rehabilitasyon merkezinde bir arada barındırmayı hedefliyoruz. Merkezimizde sokak hayvanlarımıza şefkat eli değecek“ dedi.