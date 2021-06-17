Sokak hayvanlarına özel ciğer kebaba ödül

Bursa'da pandemi döneminde sokakta yaşayan 600 köpeği kendi hazırladığı ciğerle besleyen esnaf, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ayın vatandaşı ödülü ile ödüllendirildi.

25 yıldır Bursa'da yaşayan ve ciğercilik yapan Ali Koçak, pandeminin ilk günlerinde edindiği alışkanlığı sürdürüyor

Şehirden uzak noktalarda yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan başta köpekler olmak üzere sokak hayvanlarını düzenli olarak kendi hazırladığı ciğer ile besleyen Koçak'ın aracını gören köpekler yolunu keserek aracının önüne atlıyor. Farklı noktalardan temin ettiği akciğerleri ve kemikleri önce kaynatan ve aracına dolduran Koçak, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri seçerek hayvanların aç kalmaması için büyük gayret sarf ediyor.

Ayın vatandaşı

Koçak'ın bu davranışı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüle layık görüldü.

Haziran ayının ‘Ayın vatandaşı' da kendi imkanları ile 600 sokak hayvanını düzenli olarak besleyen Ali Koçak oldu. Ali Koçak'a teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu duyarlılığı nedeniyle Koçak'a teşekkür etti.

Koçak'a plaketini AK Parti Grup Sözcüsü ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan verdi.

Ödülünü meclis toplantısında alan Ali Koçak ise sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceklerini ifade etti