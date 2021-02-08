Sokak hayvanlarına sıcak yuva

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kışın bastırmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürüyor. Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde barınma ve besin maddesi ihtiyacı, sokak hayvanları için hayati önem arz ederken, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mamamatiklerin yanı sıra doğada yaşayan hayvanların yiyecek ihtiyacı da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için tonlarca mama ve buğday belirli bölgelere bırakılıyor. Sokak hayvanlarının en önemli sorunlarından biri olan barınak sorunu da Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan kulübüler, gönüllüler ve hayvan severlerin de yardımlarıyla ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştiriliyor. Demirtaş'taki Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden araçlara yüklenen kulübeler, yerleştirildikleri doğal ortamlarda sokak hayvanları için sıcak bir yuva oluyor. Sokak hayvanlarının da konforlu bir yaşam sürmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, “Gerek pandemi öncesi gerek pandemi sonrasında ve pandemi süresince sokak hayvanlarımız için 120 ton mama dağıtımı yaptık. Yine 250 adet kulübe, 150 adet suluk ve 70 adet büyük mamamatik ve 850 ayrı noktada besleme çalışmaları yaptık. Bursa'da yaşayan can dostlarımızın konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu noktada bizimle koordineli şekilde çalışan hayvan sever derneklerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.