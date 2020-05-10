İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Bursa’nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda kalan hayvanlar zor anlar yaşarken, Hüseyin Pal isimli vatandaş topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda kalan hayvanlar zor anlar yaşarken, Hüseyin Pal isimli vatandaş topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.


Korona virüs salgını dünyayı yakıp kavrulurken bunlara karşı tedbirler devam ediyor. Türkiye'de 23 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 5. kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında en çok sokaktaki hayvanlar etkileniyor. Hayvanlara gönüllü olarak sahip çıkan vatandaşlar ise takdir topluyor. İnegöl'de bir Hüseyin Pal isimli vatandaş çöplerde çıkardığı yiyecekler ile kasaplarda aldığı kemiklerle sokak hayvanlarını doyuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Pal, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en çok sokak hayvanları etkileniyor. Bunlara duyarlı vatandaşlar sahip çıkıyor ama yasak olduğundan dolayı kimse bakamıyor. Ben elimden geldiği kadarıyla onlara sahip çıkmaya çalışıyorum çöplerden bulduğum yiyecekleri, kemikleri onlara vererek hayatta kalmalarını sağlıyorum. Burada yetkililere şunu söylemek istiyorum sokaklara bırakılan mamaları bu hayvanlar yiyemiyor onun et kemik bırakmaları daha güzel olur. Böylelikle hayvanlar sokaklara gelmez ve kimseye de zarar vermez bence” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.