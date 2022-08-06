Sokak konserleriyle Gürsu'da yaz coşkusu yaşanıyor

Gürsu Belediyesi, “Her Yer Sahne, Her Yerde Müzik” sloganıyla gerçekleştirdiği sokak konserleriyle Gürsu'lulara yaz coşkusu yaşatıyor.

“Kültür Kenti Gürsu'yu oluşturmak amacıyla Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen sokak konserleri ilçenin sosyal yaşamını canlandırıyor. “Müziğin ilçemizin sokaklarında yankılanan melodileriyle hemşerilerimize yaz coşkusu yaşatıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaz gecelerinin canlılığını taçlandıran konserlerimizle, Gürsu'muzun sokaklarını müzikle dolduruyoruz. Hemşerilerimizin yoğun olarak bulunduğu noktalarda düzenlediğimiz konserlerimizle ilçemizin sosyal yaşamı renkleniyor. Sosyal medya hesaplarımızdan aylık olarak duyurduğumuz kültürel etkinliklerimizle Gürsu'muzun kültür kenti kimliğini zenginleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kültür kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen konserler doğrultusunda, Gürsu Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Barış Bilge konseri, Gürsu'lulara keyifli anlar yaşattı.