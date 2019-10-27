Sokak köpeklerinin hayat hikayesini anlatan film gösterimde

Sokak köpeklerinin hayat mücadelesini anlatan 'Köpek Filmi' Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi'nde gösterime sunuldu. Gösterimin ardından da filmin yönetmeni Cem Hakverdi, sanatseverlerle film üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi, sokak köpeklerinin yaşam koşullarına dikkat çeken 'Köpek Filmi' Bursalılar'la buluşturdu. Konak Kültürevi'nde düzenlenen film gösterimine ilgi büyüktü. Cem Hakverdi'nin yönetmenliğini yaptığı Köpek Filmi, sokaklarda, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren köpekleri konu ediyor.

Belgesel filmin gösteriminin sonunda yönetmen Cem Hakverdi, izleyicilerle buluştu. Hayvan hakları aktivisti Filiz Mungan'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Hakverdi, filme ilişkin bilgi verdi. Sokak hayvanlarının dışarıda zor şartlarda hayat mücadelesi verdiğini ve bu konuya dikkat çekmek istediğini ifade eden Hakverdi şöyle devam etti:

“Çevremizde sıkça görmeye alışkın olduğumuz sokak köpeklerinin yaşam koşulları, sadece gördüklerimizle sınırlı değil. Duyarlı bir çevrede gördüğümüz sokak köpekleri için mutlu olabiliriz ancak Türkiye'de yüz binlerce sokak köpeği yerleşim yerlerinden oldukça uzakta. Geleceği insanların duyarlılığına bağlı olan sokak köpeklerinden, yerleşim yerinden uzakta yaşayanlarının maalesef ki çok azı hayatta kalabiliyor. Filmde, yerleşim yerinden uzakta, zor şartlarda yaşamaya çalışan sokak köpeklerine ve onları hayatta tutmak için çabalayan insanlara odaklandık.”

Filmin her gösteriminden sonra olumlu tepkiler aldığını ifade eden Hakverdi, farkındalık oluşturmak adına çektikleri filmin, istenen sonuçları verdiğini söyledi. Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Tuğçe Savaş, Cem Hakverdi'ye teşekkür etti.