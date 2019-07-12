İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak ortasında bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Akhisar ile Huzur mahalleleri arasında meydana geldi. H.Ç. ile Y.G arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. H.Ç, kavga ettiği Y.G'yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde kalan şahıs özel bir araçla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Firar eden H.Ç. ise asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.