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Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ortaköy Mahallesi'nde M.Y. ile İ.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Y, İ.K'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle İ.K yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Y ilse jandarma ekiplerince aranıyor.

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