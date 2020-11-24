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Sokaklarda yaşayan adam ölü olarak bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kimsesiz bir adam dere kenarında ölü olarak bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kimsesiz bir adam dere kenarında ölü olarak bulundu.


Sabah saatlerinde dere kenarında İlkay Tekbaş (45) ölü olarak bulundu. Bir vatandaşın yerde yatan şahsı gördükten sonra durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Acil 112 tarafından yapılan kontrollerde kişinin öldüğü tespit edildi. İlkay Tekbaş'ın na'şı otopsi için adli tip kurumuna gönderildi. Tekbaş'ın sokaklarda yaşadığı, yakınlarının ise İstanbul'da olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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