İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokakta başlayan kavga, hastanede devam etti

Bursa’da iki grup arasında sokak üzerinde çıkan kavga, gruplar hastane acilinde karşılaşınca orada devam etti.

Bursa'da iki grup arasında sokak üzerinde çıkan kavga, gruplar hastane acilinde karşılaşınca orada devam etti. Olaya karışan 4 şahıs ekiplerce gözaltına alındı.


Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa edilen kavgada bir şahıs darp neticesi yaralanırken, özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs hastanede tedavi edildiği sırada iki grup tekrar hastane acilinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında laf atışmasıyla başlayan gerginlik yerini kavgaya bıraktı. Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalışsa da iki grubun kalabalık olması nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden şahıslara müdahale ederek ayıran ekipler, olayla ilgili 4 şahısı gözaltına aldı.Başka kavganın meydana gelmemesi için hastanede güvenliği üst seviyeye çıkartıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.